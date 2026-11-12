Calciomercato Roma: Read ancora nel mirino. Ci pensano anche Milan e Inter

La Roma ci ha provato in estate per Givario Read, esterno destro del Feyenoord, per il quale non è stato trovato un accordo economico con il club olandese.

Secondo le informazioni che arrivano i giallorossi non lo hanno mai perso di vista. L'attenzione, però, per il mercato di gennaio, sarebbe anche quella di. Non è stata presentata ancora da nessuna un'offerta, ma il profilo rimane in lista per la prossima sessione invernale di mercato.