Calciomercato Roma: Read ancora nel mirino. Ci pensano anche Milan e Inter

Calciomercato Roma: Read ancora nel mirino. Ci pensano anche Milan e InterMercato
🚨 #Feyenoord Givairo Read has emerged as one of the defensive options being considered by Roma, Inter and Milan ahead of the winter transfer window. 🛡️ The Serie A clubs are monitoring the young defender closely as they look to strengthen their backlines. 📋 The full-back's development and potential have made him an attractive target for several Italian sides. ⏳ While no concrete offer has been made yet, Read's name is expected to remain a talking point throughout the January window.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 12, 2026
APPENA ARRIVATO
Coppe Europee? Tifa con noi!
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Calciomercato Roma: fari su Lookman. Ma l'Atletico non dovrebbe cederlo a gennaio
La Roma ha acceso i fari su Lookman dell'Atletico Madrid. Il giocatore, dopo i primi mesi nei quali ha fatto la differenza, non è riuscito a mantenere quella costanza che serve ad una squadra come que...
Il Manchester United esonera Carrick: manca solo l'annuncio ufficiale
Non è bastata la vittoria contro la Roma a Carrick per salvare la panchina. Qualche giorno dopo, secondo le informazioni riportate dal giornalista, è arrivato l'esonero. Manca solamente l'annuncio uff...
Endrick tra Roma e Milan: fa gola per la sua versatilità
La Roma aveva di fatto chiuso l'operazione la scorsa estate in prestito, poi il veto di Mourinho ha cambiato le carte in tavola. Ma Endrick resta un nome caldo a Trigoria con Gasperini che apprezza la...