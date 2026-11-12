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Calciomercato Roma, dalla Germania: occhi su De Cuyper del Brighton

Mercato
di R.P.
De Cuyper
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Secondo le informazioni che arrivano dalla Germania, la Roma sarebbe interessate al difensore del Brighton De Cuyper.
Gli inglesi lo hanno preso nella sessione estiva di mercato per 25 milioni di euro e non hanno nessuna voglia di lasciarlo partire a gennaio, tant'è che per questo motivo avrebbero sparato alto: 60 milioni sarebbe la richiesta.
Il giocatore ha un contratto fino al 2030. Inoltre, in Italia, ci sarebbe l'interesse anche del Milan e della Juventus. Ma De Cuyper è attenzionato anche da diversi club di Premier League.
(fusball.news.de)
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