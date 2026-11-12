Calciomercato Roma: fari su Lookman. Ma l'Atletico non dovrebbe cederlo a gennaio

La Roma ha acceso i fari su Lookman dell'Atletico Madrid. Il giocatore, dopo i primi mesi nei quali ha fatto la differenza, non è riuscito a mantenere quella costanza che serve ad una squadra come quella di Simeone.

In Spagna si domandano se il nigeriano sia voglioso di riconquistare la fiducia dell'allenatore, e mettono in evidenza come la Roma stia pensando ad un colpo per gennaio. In ogni caso vengono frenati i facili entusiasmi: senza un innesto di pari o livello superiore, difficilmente Simeone darà il via libera all'operazione. Ecco perché il trasferimento ha poche possibilità di realizzarsi.

(MundoDeportivo)