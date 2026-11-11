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Calciomercato Roma: per l'attacco si osserva la situazione legata a Lookman

Mercato
di Fabio D'Ascanio
Lookman
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La Roma è alla ricerca di un esterno offensivo che possa far compiere un ulteriore salto di qualità alla rosa allenata da Gian Piero Gasperini. Il tecnico chiede da tempo una pedina in quella posizione con determinate caratteristiche e il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Endrick. Il brasiliano cerca più spazio e potrebbe lasciare il Real Madrid a causa della folta concorrenza.
Come riportato dal sito del quotidiano, la Roma si guarda intorno e osserva attentamente anche la situazione legata a Lookman. Il nigeriano, in forza all'Atletico Madrid, non sta giocando con continuità e contro il Barcellona è rimasto in panchina per tutto il match. Lookman ha trovato le migliori prestazioni in carriera proprio con Gasperini all'Atalanta e garantirebbe al tecnico quelle caratteristiche di strappo e forza fisica che mancano nel reparto offensivo attuale.
(repubblica.it)
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