La suggestione Endrick: "Voglio giocare di più". La Roma in pressing sul Real

Giocare di più, per crescere e per tenersi stretta la Nazionale. La richiesta di LEGGO (F.BALZANI) -La richiesta di Endrick ora non è più ufficiosa. Ieri il brasiliano, dal ritiro della Seleçao, si è esposto pubblicamente sulla possibilità di lasciare il Real Madrid a gennaio.

«Il mio futuro? Ho solo 20 anni, quindi vedrò come si evolveranno le cose. Voglio solo giocare ed essere felice». Poi continua: «Non so cosa succederà a gennaio, è tutto nelle mani di Dio. Chiedo solo di poter fare ciò che è meglio per la mia carriera, quello che succederà succederà».

Nessuna polemica con Mourinho: «Madrid è una città meravigliosa, ma è chiaro che devo fare tutto il possibile per far evolvere la mia carriera. Mourinho è una grande persona, ogni giorno viene da me, mi chiede come sto, ma non parla mai di calcio. Vuole sapere della mia vita privata, mi piace il suo atteggiamento, si interessa. Sono grato per quello che fa». «Madrid è una città meravigliosa, ma è chiaro che devo fare tutto il possibile per far evolvere la mia carriera. Mourinho è una grande persona, ogni giorno viene da me, mi chiede come sto, ma non parla mai di calcio. Vuole sapere della mia vita privata, mi piace il suo atteggiamento, si interessa. Sono grato per quello che fa».

Ma non è abbastanza. Endrick sa di piacere alla Roma, consigliata peraltro anche da Ancelotti. E l'interesse è reciproco.I corteggiamenti sono nati ad inizio estate, poi l'avvicinamento fino a dirsi sì. Ma Endrick sa di piacere alla Roma, consigliata peraltro anche da Ancelotti. E l'interesse è reciproco.I corteggiamenti sono nati ad inizio estate, poi l'avvicinamento fino a dirsi sì. Ma Gasperini ed Endrick non avevano fatto i conti con Mourinho che si mise di traverso. L'attaccante accettò di restare con la promessa di trovare spazio.

Ma quello spazio si è addirittura ridotto: appena 141' tra Liga e Champions con un gol proprio alla Roma. Che resta in pole se Endrick dovesse partire.

Sul giocatore c'è anche il Milan, ma ci sono tre fattori che fanno pendere la bilancia a favore dei giallorossi: la vetrina della Champions, l'amicizia con Wesley ma soprattutto la stima con Gasperini. Il 20enne è rimasto impressionato dalla proposta di gioco offensiva vista in Roma-Real. Tanto che il giorno dopo il suo entourage era a Trigoria per capire come riprendere il discorso.

La trattativa è sulla base di un prestito oneroso con eventuale riscatto, perché al momento il club giallorosso (in attesa della multa dall'Uefa) non può offrire di più. Ma anche perché il Real Madrid non vuole perdere a titolo definitivo un gioiello su cui ha puntato molto. A giugno si faranno altre valutazioni con la Roma che ha già "prenotato" un appuntamento col Frosinone per Kvemadze. Ora manca solo il sì di Mou.