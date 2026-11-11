Endrick-Roma: Wesley in pressing per convincerlo a trasferirsi nella Capitale

L'attaccante non sta trovando spazio al Real Madrid e ha manifestato la sua voglia di giocare di più. La Roma lo segue dalla scorsa estate e non ha mollato la presa.. Come si legge sul quotidiano, anche il laterale giallorosso gli ha parlato molto bene della Roma ed è in pressing per convincerlo a trasferirsi nella Capitale. Inoltre, anche il Ct vorrebbe che Endrick trovasse più spazio in una nuova squadra.