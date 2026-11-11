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D'Amico a caccia di rinforzi in attacco. Da Endrick a Gittens: i nomi in agenda

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
Gasperini D'Amico
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La coperta davanti è corta. Gasperini ha quasi perso la voce per ribadirlo (...) e D’Amico è stato chiaro: «Ci manca un esterno di gamba». Non una novità, ma gennaio si avvicina. Anzi quest’anno bisogna necessariamente parlare di dicembre poiché l’inizio del mercato è stato anticipato al 28.
L’obiettivo è quello di rinforzare l’attacco con due acquisti, poi se ce ne sarà la possibilità si penserà al resto. Un budget ancora non è stato fissato (...) I profili ricercati, però, non cambieranno: giocatori giovani e con un ingaggio non superiore ai 4 milioni a stagione.
Il primo nome sulla lista è quello di Endrick, già corteggiato a lungo mesi fa e che dal ritiro del Brasile ha fornito un assist alla Roma: «(...) farò sempre tutto il necessario per far progredire la mia carriera». Il minutaggio con i Blancos scarseggia: solamente 141 i minuti giocati (...) La volontà di andare via c’è, ma si scontra con quella di Mourinho che preferirebbe trattenerlo. Su di lui ci sono anche altri club (...) ma i giallorossi stanno provando ad anticipare la concorrenza.
Sul taccuino c’è anche Gittens del Chelsea, obiettivo estivo sfumato nelle ultime ore di mercato (...) Fari puntati anche su van Bommel del PSV ed Leweling, per cui lo Stoccarda è disposto a chiedere meno di 30 milioni (...) Gasperini si aspetta due colpi in avanti (...) Per rinforzare la fascia sinistra è stato offerto Balde del Barcellona, pista al momento congelata.
Questo pomeriggio a Trigoria riprenderanno gli allenamenti. Attesa per Dybala che punta alla trasferta di Parma e spera di rientrare in gruppo questa settimana. Oggi Svilar effettuerà una visita di controllo per togliere il tutore al piede (...) e tornerà a difendere i pali al Tardini. Ancora in forse la presenza dei tifosi giallorossi: la vendita dei biglietti è momentaneamente bloccata.
(Il Messaggero)
D'AMICOEndrickgittens

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