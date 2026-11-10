Calciomercato Roma, dalla Spagna: Endrick vuole giocare, il Real apre alla cessione. Lo Sporting insidia i giallorossi

Endrick al Real Madrid sembra sempre più lontano dalla permanenza in vista della sessione invernale. Il giovane attaccante brasiliano, chiuso nelle rotazioni di José Mourinho con appena 140 minuti disputati in sette presenze stagionali, sta valutando concretamente l'addio per non frenare la propria crescita. Una situazione che chiama direttamente in causa la Roma: la scorsa estate, infatti, il giocatore era vicino vestire la maglia giallorossa in prestito, prima che lo stesso tecnico portoghese bloccasse l'operazione per trattenerlo a Madrid. Il futuro dial Real Madrid sembra sempre più lontano dalla permanenza in vista della sessione invernale. Il giovane attaccante brasiliano, chiuso nelle rotazioni di Josécon appena 140 minuti disputati in sette presenze stagionali, sta valutando concretamente l'addio per non frenare la propria crescita. Una situazione che chiama direttamente in causa la: la scorsa estate, infatti, il giocatore era vicino vestire la maglia giallorossa in prestito, prima che lo stesso tecnico portoghese bloccasse l'operazione per trattenerlo a Madrid.

Ora il club è tornato a monitorare la situazione del classe 2005, ma la concorrenza per assicurarsene le prestazioni è forte. Sulle tracce del talento verdeoro c'è infatti anche lo Sporting Lisbona, guidato ora da Paulo Fonseca, l'allenatore che lo aveva già valorizzato durante la sua parentesi al Lione, dove l'attaccante aveva reso al meglio collezionando 8 gol e 7 assist in 21 partite. Il club portoghese rappresenta una soluzione gradita per la presenza della Champions League e per la stima del tecnico.

Dal canto suo, il Real Madrid non intende disperdere l'importante investimento complessivo superiore agli 80 milioni di euro effettuato per portarlo in Spagna. Per questo motivo, la dirigenza madrilena non chiude le porte a una cessione invernale, valutando sia la formula del prestito secco o con opzione, sia quella di un trasferimento a titolo definitivo strutturato con una clausola di recompra o il controllo di una parte dei diritti futuri. Lo stesso Endrick, pur confermando la stima reciproca con Mourinho, ha ribadito la priorità assoluta di trovare continuità in campo per proseguire il suo percorso di crescita.

(as.com)