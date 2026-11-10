Calciomercato Roma, piace Samuel Lino: il Flamengo ha già rifiutato un'offerta dai giallorossi di 25 milioni

La Roma continua a monitorare il mercato degli esterni offensivi. Come scrive l'esperto di mercato Ekrem Konur, ai giallorossi piace molto Samuel Lino del Flamengo, per il qualche avrebbe già offerto 25 milioni rifiutati però dal club carioca. Sul giocatore anche Chelsea, Aston Villa, Everton, Juventus e Napoli. Il Flamengo, ad oggi, non ha alcuna intenzione di cedere il 26enne.

🚨 #Flamengo Chelsea, Aston Villa and Everton are among the Premier League clubs monitoring Flamengo winger Samuel Lino. 🇮🇹 Juventus and Napoli are also keeping a close eye on the Brazilian, while Roma are said to have had a €25 million bid rejected by Flamengo. 🔒 Flamengo have no intention of selling the 26-year-old, who remains a key part of their project and is under contract until 2029. — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 10, 2026