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Calciomercato Roma, dalla Germania: Leweling può lasciare lo Stoccarda a gennaio. Il club tedesco abbassa la richiesta. Ecco quanto offrirono i giallorossi in estate

Mercato
di Fabio D'Ascanio
jamie leweling
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Era stato, di fatto, l'ultimo nome trattato dalla Roma nella sessione estiva di calciomercato. L'affare Leweling, poi, non si concretizzò proprio nelle ultime ore a disposizione. Il giocatore non era convinto della destinazione e complice anche i tempi ristretti, l'acquisto del tanto ricercato attaccante esterno richiesto da Gasperini non è arrivato.
La Roma dovrà intervenire sul mercato e nelle ultime settimane sono diversi i nomi accostati ai giallorossi. Il tedesco non sta brillando in questa prima fase della stagione. Solamente due gol e un assist in in 14 presenze complessive.
Come riportato dal sito, il classe 2001 potrebbe lasciare lo Stoccarda già nella sessione invernale di calciomercato: il club tedesco, dopo un'estate ricca di investimenti, avrebbe deciso di fare cassa. Per Leweling la richiesta è di 30 milioni di euro. La Roma, come riportato, in estate era arrivata ad offrire 30 milioni di euro più cinque di bonus. Anche l'Everton si era fatto avanti nelle ultimissime ore di mercato offrendo 43 milioni. I tedeschi, complice, una prima parte di stagione negativa, sembrano convinti ad abbassare la richiesta.
(bild.de)
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