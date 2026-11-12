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Italia: Pisilli in tribuna contro la Francia. C'è Ghilardi

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di FedericoL
Pisilli
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Questa sera l'Italia scenderà in campo contro la Francia nel match di Nations League. Una sfida a cui non dovrebbe prendere parte Niccolò Pisilli. Secondo quanto raccolto da TMW, Roberto Mancini, oltre al giallorosso, manderà in tribuna Honest Ahanor, Matteo Palma, Federico Gatti. Alphadjo Cisse e Mattia Liberali.
(tmw.com)
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Dopo le indiscrezioni di questa mattina, adesso è anche ufficiale. Nella lista consegnata alla Uefa per la partita di Nations League di questa sera, non c'è Pisilli. Tribuna, quindi, per il centrocampista della Roma. C'è invece in lista Daniele Ghilardi.
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