Italia, i convocati del ct Mancini: torna Pisilli. Ok Mancini e Ghilardi

La Nazionale tornerà a radunarsi domenica sera a Coverciano in vista delle ultime due gare del girone di Nations League contro Francia e Belgio in programma il 12 e 15 novembre. Il ct Robertoha diramato la lista dei convocati. Per quanto riguarda la Roma, chiamata perPrima convocazione inoltre per i giovani Riccardo Cassano e Mattia Liberali del Como, Simone Lontani del Parma e Alphadjo Cisse del Milan.