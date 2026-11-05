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Nazionale, chiamata per Pisilli: ci sono anche Mancini e Ghilardi

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
Pisilli
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Oggi è il giorno della verità per la lista di Roberto Mancini in vista dei prossimi impegni di Nations League. Tra le pagine del nuovo corso azzurro, che strizza fortemente l'occhio alla linea verde e ai volti nuovi, a Trigoria si sorride forte. Come riporta il quotidiano, il nome copertina, quello che fa gonfiare il petto a tutto il popolo romanista, è una certezza che sta diventando grande: Niccolò Pisilli.
Dopo essere stato inizialmente "parcheggiato" e protetto con l'Under 21 di Silvio Baldini, per il centrocampista cresciuto nei nostri corridoi è arrivato il momento del grande salto definitivo tra i grandi.
Ma il taccuino del CT azzurro profuma di romanismo anche in altri reparti. Tra i convocati si rivedono facce note e non del mondo giallorosso, a conferma che Trigoria resta una fucina inesauribile di talento e polemiche sane. Spuntano infatti profili come quello di Gianluca Mancini, roccioso nella retroguardia, e la possibile gestione in mediana di Bryan Cristante, sempre prezioso negli equilibri di spogliatoio e di campo e poi Daniele Ghilardi: il giovane difensore centrale, cresciuto nel ora in fiducia e in rampa di lancio nel calcio dei grandi.
(Il Messaggero)
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