Nazionale, chiamata per Pisilli: ci sono anche Mancini e Ghilardi

la lista di Roberto Mancini in vista dei prossimi impegni di Nations League. Tra le pagine del nuovo corso azzurro, che strizza fortemente l'occhio alla linea verde e ai volti nuovi, a Trigoria si sorride forte. Come riporta il quotidiano, il nome copertina, quello che fa gonfiare il petto a tutto il popolo romanista, è una certezza che sta diventando grande: Oggi è il giorno della verità perdi Robertoin vista dei prossimi impegni di. Tra le pagine del nuovo corso azzurro, che strizza fortemente l'occhio alla linea verde e ai volti nuovi, a Trigoria si sorride forte. Come riporta il quotidiano, il nome copertina, quello che fa gonfiare il petto a tutto il popolo romanista, è una certezza che sta diventando grande: Niccolò Pisilli.

Dopo essere stato inizialmente "parcheggiato" e protetto con l'Under 21 di Silvio Baldini, per il centrocampista cresciuto nei nostri corridoi è arrivato il momento del grande salto definitivo tra i grandi.

Ma il taccuino del CT azzurro profuma di romanismo anche in altri reparti. Tra i convocati si rivedono facce note e non del mondo giallorosso, a conferma che Trigoria resta una fucina inesauribile di talento e polemiche sane. Spuntano infatti profili come quello di Gianluca Mancini, roccioso nella retroguardia, e la possibile gestione in mediana di Bryan Cristante, sempre prezioso negli equilibri di spogliatoio e di campo e poi Daniele Ghilardi: il giovane difensore centrale, cresciuto nel ora in fiducia e in rampa di lancio nel calcio dei grandi.

(Il Messaggero)