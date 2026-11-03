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Pisilli pronto al rientro. Ballottaggio sulle fasce

La penna degli Altri
di FedericoL
pisilli
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IL TEMPO (L. PES) - Non c'è molto spazio per la fantasia. Gasperini pronto a cambiare dove può nella notte di Old Trafford dove la sua Roma cerca il risultato che la eleverebbe ancora in un inizio di stagione positivo e ricco di gol. A proposito di reti, il reparto offensivo è praticamente obbligato. Malen guiderà l'attacco con Soulé alle sue spalle, che dovrebbe tornare a far coppia con Pisilli, rimasto inizialmente in panchina a Udine. Scelta che consentirebbe al tecnico di poter contare su Mora e Castro come carte dalla panchina. La diga mediana non si discute: Cristante e De Roon, chiamato agli straordinari dai tanti stop della rosa giallorossa, saranno i pretorianidell ' alle-natore di Grugliasco in una seratadove anche l' aspetto fi-sico avrà la sua importanza. Più dubbi in difesa e sulle fasce. L'unico certo di un posto sembra essere Wesley, torna-tobrillante assist-man in queste ultime settimane. Ilbrasi-liano dovrebbe agire a sinistra mentre a destra è sfida a tre per una maglia. Molina hagiocato tuttalagarainFriu-li e potrebbe riposare, men-tre Lulli è ancora a ze ro minuti in Champions e Rensch potrebbe spuntarla come già successo nell' esordio a Istanbul. Si proseguirà con le rotazioni anche nel terzetto davanti a Gollini. Balerdi scalpita per una maglia da titolare ma Mancini, N'Dicka ed Hermoso, per motivi diversi, partono avanti. L'azzurro ha riposato a Udine mentre l'ivoriano attraversa un momento di forma da sfruttare. Hermoso è rimasto in panchina contro il Cagliari ed è quello che potrebbe giocarsi maggiormente il posto con l'argentino che dopo Napoli non ha più raccolto minuti in campo. Ballo-taggio aperto con più defilate le candidature di Ghilardi e Koulierakis. Dall'altra parte Carrick vive all'ultima spiaggia ormai da settimane e si affida alla quaità dei soliti noti. Mbeumo sarà l'unico riferimento con Cunha, Bruno Fernandes e uno tra Mount e Diallo alle sue spalle. De Ligt potrebbe tornare a far coppia con McGuire al centro della difesa mentre alot e Lisandro Martinez presidieranno le corsie. In mediana spazio al duo Tielemans-Mainoo. Iricordi a tinte giallorosse sono lieti per Carrick, ma stasera Gasp eiini proverà a dargli il colpo di grazia.
Pisilli

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Rifinitura Manchester-Roma 02.11.26

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Conferenza stampa Gasperini e De Roon

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