A Manchester per sfatare l'ultimo tabù. Pisilli e Lulli scalpitano, torna Mancini

La Roma ha salutato Udine ringraziando il club friulano per l'ospitalità all'interno del centro sportivo ed è volata verso Manchester ieri pomeriggio. È già giorno di vigilia per Malen e compagni che in mattinata si alleneranno nella palestra dell'hotel, poi alle 19 (ora italiana) svolgeranno la rifinitura all'Old Trafford. Calpesteranno il manto erboso di quello che viene chiamato il 'teatro dei sogni, ma che per la Roma negli anni è stato solamente degli incubi. Quattro sconfitte su quattro tra cui due pesantissime (7-1 e 6-2). I tempi, però, sono cambiati e ora i Red Devils fanno meno paura. Addirittura, sui social, tra i tifosi inglesi c'è chi teme un 1-7, forse troppo ma il terzultimo posto in Premier League spaventa. Domani il giro di boa della fase campionato e i giallorossi si giocano una fetta di qualificazione ai play off. L'emergenza per Gasperini rimane. [...]

Mancini - dopo un turno di riposo - tornerà dal primo minuto sul centro destra. Al suo fianco Ndicka e uno tra Balerdi e Hermoso. A guidare la Roma ci penserà ancora Malen. L'olandese anche senza Dybala si sta dimostrando una furia in Soulé. L'argentino è costretto agli straordinari, ma fino ad oggi non sembra ancora sentire la stanchezza. Qualche cambio in difesa ci sarà.. A guidare la Roma ci penserà ancora Malen. L'olandese anche senza Dybala si sta dimostrando una furia in Champions League : tre gol e due assist in tre partite. Numeri da capogiro che ormai non fanno neanche più notizia. Non sarà la prima volta all'Old Trafford, ma negli unici due precedenti contro il Manchester United era stato quasi una comparsa. Ventuno i minuti quando vestiva la maglia dell'Aston Villa senza finire nel tabellino. Al suo fianco. L'argentino è costretto agli straordinari, ma fino ad oggi non sembra ancora sentire la stanchezza.

Gasperini nelle prossime ore dovrà sciogliere i dubbi su chi completerà il pacchetto offensivo. Mora - dopo qualche mal di pancia per le diverse panchine-ha iniziato a segnare e convincere. Due le reti di fila contro Cagliari e Udinese, ma domani può partire fuori. Scalpita Pisilli che ha riposato al Bluenergy Stadium e sogna un'altra grande notte europea. In mezzo al campo, invece, spazio alla coppia Cristante-de Roon. A sinistra Wesley che sarà tra gli osservati speciali. Infatti, secondo i media inglesi l'ex Flamengo ha stregato Michael Sansoni. [...]

A destra solito ballottaggio tra Lulli, Molina e Rensch. Gasp - come sempre - deciderà il giorno della partita. Un ultimo sforzo prima della sosta e il tecnico proverà ancora a dosare le energie. E in programma un altro cambio rispetto alle altre trasferte. Dopo il match la squadra pernotterà a Manchester, poi mercoledì farà ritorno nella Capitale. I dettagli in questi casi possono essere fondamentali.

(Il Messaggero)