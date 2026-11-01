Manchester United-Roma: domani la conferenza stampa di Gasperini insieme a De Roon. La squadra è arrivata a Manchester

Grenier svela il retroscena su Totti: «Mi ha regalato la sua ultima maglia e una fascia firmata. Per Roma lui è un dio»

nov 01, 20:54

Nel 2017 l'esperienza di Clément Grenier in prestito alla Roma si è incrociata con uno dei momenti più iconici e storici del calcio mondiale: l'ultima stagione sul campo e lo storico addio di Francesc...