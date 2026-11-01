Manchester United-Roma: arbitra lo spagnolo Gil Manzano. Ha fischiato contro il Fenerbahce

Martedì sera la Roma sarà impegnata sul campo del Manchester United in Champions League. E la FIFA ha reso nota la designazione arbitrale.

A fischiare sarà lo spagnolo Gil Manzano. Gli assistenti saranno Ayuso e Barbero. Quarto ufficiale Munuera.

Al Var Del Cerro Grande, infine Avar Fernandez.

Il direttore di gara spagnolo ha arbitro la squadra di Gasperini in questa stagione nella sfida contro il Fenerbahce, alla prima giornata di Champions League finita 1-1, con sei ammoniti. Non sono mancate le polemiche per una direzione di gara non pulita.

(uefa.com)