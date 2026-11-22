A Parma bastano appena a raccontare Donyell Malen. Perché intorno c'è anche la Roma, che passa 5-1 al Tardini, tiene il ritmo della Lazio, si rimette al secondo posto in classifica e mette pressione all'Inter in attesa della gara di oggi contro l'Atalanta. [...] Quattro gol, di solito, bastano a raccontare una partita.Perché intorno c'è anche la Roma, che passa 5-1 al Tardini, tiene il ritmo della Lazio, si rimette al secondo posto in classifica e mette pressione all'Inter in attesa della gara di oggi contro l'Atalanta. [...]

Il primo acuto arriva nel primo tempo, con uno stop orientato che, da solo, vale mezzo gol. Nove minuti dopo la ripresa Balerdi combina però un disastro e consegna al Parma il pareggio. Per qualche minuto la Roma perde ordine e sicurezza, quasi sorpresa di doversi rimettere a vincere una partita che pensava di avere già preso.

Gli ingressi di Soulé e soprattutto Wesley ribaltano l'inerzia: rispetto alle alternative nei rispettivi ruoli sembrano fare un altro mestiere. È qui che Malen segna forse il gol più importante dei quattro. Troilo sbaglia in maniera altrettanto grave, gli regala il pallone e l'olandese fa 2-1. Non apre la partita: la rimette in ordine. Da lì il Parma si sbriciola. Mora firma il 3-1, Malen continua fino al poker personale e la Roma trasforma in goleada una gara che per qualche minuto aveva rischiato di complicarsi. Gasperini interviene e la partita cambia ancora.rispetto alle alternative nei rispettivi ruoli sembrano fare un altro mestiere. È qui cheTroilo sbaglia in maniera altrettanto grave, gli regala il pallone e l'olandese fa 2-1. Non apre la partita: la rimette in ordine. Da lì il Parma si sbriciola.e e la Roma trasforma in goleada una gara che per qualche minuto aveva rischiato di complicarsi.

Il problema dei numeri, con l'olandese, è che stanno cominciando a sembrare normali. Dodici gol in questo campionato, abbastanza per guardare tutti dall'alto nella classifica marcatori. Ventisei in Serie A in ventinove presenze. Tutti segnati nel 2026: soltanto Pedro Manfredini, nel 1960, era riuscito nella storia giallorossa a fare tanto in un anno solare. Malen lo ha raggiunto con ancora quattro partite da giocare. [...]

Poi c'è il poker. In Serie A non si vedeva dal febbraio 2025, quando Mateo Retegui ne segnò quattro al Verona; prima ancora ci era riuscito Lautaro Martinez a Salerno nel 2023. Per ritrovare invece quattro gol di un romanista nella stessa partita di campionato bisogna tornare a Vincenzo Montella nel derby del 10 marzo 2002. [...]

Mora, al quarto gol consecutivo, continua a crescere. Soulé e Wesley cambiano il volto della ripresa. Ma quella di ieri non è una notte da dividere. Quattro gol, dodici in campionato, ventisei con la Roma. Si scrive Parma, si legge Malen.

(La Repubblica)