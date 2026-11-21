La Roma vince ancora e lo fa nuovamente in maniera travolgente. A Parma finisce 1-5 per la squadra di Gasperini trascinata da un Donyell Malen semplicemente implacabile. Nel primo tempo i giallorossi soffrono ma a sbloccarla è l'olandese con un gol d'autore. Nella ripresa la squadra di Gilardino si è portata sull'1-1 con il gol di Elphege. La Roma, però, con forza si è imposta in maniera netta e ha chiuso il match in goleada. Altri tre gol di Malen e il sigillo di Rodrigo Mora. I giallorossi nonostante qualche difficoltà dilagano al Tardini e ottengono altri tre punti in campionato.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (3-5-2): Daffara; Del Prato, Troilo, Carboni; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Elphege, El Bilal Touré. A disp.: Ghidotti, Corvi, Almqvist, Bernabe, Cremaschi, De Martis, Diego Carlos, Diallo, Frigan, Konate, Lontani, Nicolussi Caviglia, Ordonez, Pajsar. All.: Alberto Gilardino

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi (56' Ndicka), Hermoso; Lulli (56' Wesley), Cristante, Koné, Molina; Dybala (62' Soulé), Mora; Malen. A disp. : Gollini, De Marzi, Ghilardi, Koulierakis, De Roon, Pisilli, Soulé, Castro. All.: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Sozza

Assistenti: Di Gioia-Politi

Quarto uomo: Sacchi

VAR: Di Paolo

AVAR: Frontera

Marcatori: 39' Malen

Ammoniti: Valeri

CRONACA

SECONDO TEMPO

90' - Termina il match. Vince la Roma!

90' - Sempre, sempre e ancora sempre Donyell Malen!!! Wesley recupera palla e serve Malen che con freddezza supera Daffara. 1-5 per la Roma!

83' - Altri cambi per la Roma: fuori Molina e Mora per Koulierakis e Pisilli

77' - Sempreee Maleeeeen!!! Soulé allarga per Wesley, il brasiliano con un cross teso basso pesca in area il solito Malen. L'olandese non sbaglia e fa tripletta

70' - Moraaaaaa! Ancora in gol il classe 2007 portoghese che sfrutta la giocata di Soulé e in area sigla il tris

67' - Maleeeeeeeeeeeeeeeeeen! Roma di nuovo in vantaggio! Cross di Wesley, Troilo buca clamorosamente l'intervento e Malen sottoporta fa doppietta e 1-2 Roma

64' - Mancini! Colpo di testa a botta sicura del numero 23 giallorosso, para Daffara

62' - Fuori Dybala. Al suo posto dentro Soulé

56' - Cambi Roma: escono Balerdi e Lulli per Ndicka e Wesley

54' - Pareggio del Parma. Balerdi viene saltato da Elphege oltre la metà campo, la Roma è scoperta e l'attaccante in volata batte Svilar

52' - Tacco di Malen che libera sulla corsa di Dybala, l'argentino avanza e calcia ma la sua conclusione viene parata da Daffara

48'- Conclusione altissima di Molina. L'argentino ci prova con il piatto ma non riesce a coordinarsi

46' - Si riparte!

PRIMO TEMPO

45'+1 - Dopo un minuto di recupero termina il primo tempo

45' - Tiro-cross di Mora interviene Daffara che che libera l'area di rigore

39' - Maleeeeeeeeeeen!!!! Un gol straordinario dell'olandese che addomestica un cross di Lulli dalla destra, si libera della marcatura e incrocia perfettamente la conclusione

35' - Hermoso! Lo spagnolo dalla lunghissima distanza si coordina e lascia andare il mancino, palla alto ma non di molto

33' - Miracolo di Svilar! Colpo di testa di Fabbian da un corner e intervento prodigioso del portiere giallorosso

32' - Rischia molto la Roma. Colpo di testa di Touré in area, palla che rimane lì e Del Prato sotto porta sfiora il gol

26' - Altro tiro non preciso da parte della Roma. Stavolta è Koné a calciare alto in area di rigore

23' - Balerdi salva tutto su Touré. L'argentino si oppone alla conclusione dell'attaccante avversario arrivata nel cuore dell'area di rigore

22' - Ci prova ancora Mora. Dagli sviluppi di corner il portoghese tenta la conclusione dalla lunga distanza. Pallone alto

18' - Guizzo di Mora. Il portoghese tenta un cross dalla linea di fondo, sfera troppo lunga per Dybala

17' - Si proietta ancora in avanti la squadra di Gilardino: cross dalla sinistra e colpo di testa centrale di Valeri, facile per Svilar

12' - Ci prova Molina! Primo tiro in porta per la Roma. L'argentino calcia dalla lunga distanza ma nessun problema per Daffara

10' - Ancora insidioso il Parma. I Crociati ci provano da corner con un colpo di testa di Elphege terminato alto

8' - Mora serve Koné in area, il francese cade a terra dopo un contatto con Troilo e reclama il calcio di rigore. Non c'è niente per Sozza

4' - Problema muscolare per Svilar. Il portiere esce al limite dell'area di rigore e poi si accascia a terra a causa di un indurimento al polpaccio. Il portiere, per ora, resta in campo

1'- Ci prova subito la squadra di Gilardino. Conclusione di Troilo, Svilar si oppone e devia in corner

1' - Al via il match del Tardini

17:34 - Warm up per la Roma

17:11 - La squadra è arrivata al Tardini