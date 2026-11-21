Leonardo Balerdi è uscito dal campo nel match contro il Parma al posto di Evan Ndicka. L'argentino è uscito al 56', subito dopo il gol del pareggio del Parma in cui Elphege lo ha superato per poi siglare il momentaneo 1-1. Gasperini aveva già programmato il cambio visto che Balerdi aveva accusato un problema fisico già da alcuni minuti. Si attendono, quindi, novità sulle sue condizioni.