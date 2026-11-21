La Roma è in vantaggio al termine del primo tempo nel match del Tardini contro il Parma. Un match complicato per gli uomini di Gasperini che stanno soffrendo la fisicità e la verticalità della squadra di casa allenata da Alberto Gilardino. Diverse le occasioni per i Crociati, su tutte il colpo di testa di Fabbian salvato da un intervento prodigioso di Svilar. A sbloccare il match è stato il solito Malen: l'olandese ha siglato il gol dello 0-1 con un'autentica magia in area di rigore. Nella ripresa il Parma riesce a pareggiare con il gol di Elphege, ma la Roma dimostra ancora una volta sul campo tutta la sua forza. I giallorossi dilagano al Tardini: altri tre gol di un incontenibile Malen e un altro sigillo di Rodrigo Mora. Termina 1-5, una partita in cui nonostante qualche difficoltà, la squadra di Gasperini è riuscita a vincere in maniera larga. Di seguito le foto del match.