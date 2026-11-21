Alle 15:00 la Roma Primavera scende in campo in trasferta contro il Cesena per il campionato Primavera 1, con diretta tv e streaming su SportItalia.

LIVE

SECONDO TEMPO

72' - Cambi per la squadra di casa: entrano Poletti, Lontani e M. Casadei al posto di Bertaccini, Amadori e E. Casadei.

71' - Conclusione debole di Guaglianone, bloccata agevolmente da Fontana.

68' - SORPASSO DELLA ROMA!!!! Cross teso di Maccaroni e tap-in vincente di Arena che vale il 3-2: rimonta completata dai giallorossi!

67' - Sostituzione per il Cesena: in campo Ricci al posto di Bertaccini.

66' - LEGNO PER LA ROMA! Gran tiro di Zinni da fuori area indirizzato all'incrocio, ma Fontana ci arriva con la punta delle dita e devia sul palo.

64' - PAREGGIO DELLA ROMA!! Grande risposta di Fontana su una punizione ben calciata da Arena; il pallone resta lì e Paratici, ben appostato sulla ribattuta, firma il gol del 2-2!

62' - Fallo su Di Nunzio appena fuori dall'area: calcio di punizione per la Roma.

60' - Verticalizzazione di Maccaroni verso Paratici, controllo mancato e rimessa dal fondo per il Cesena.

59' - Roma vicina al gol! Destro da fuori di Arduini che esce di un soffio a lato.

55' - La Roma alza il baricentro alla ricerca del gol che vale il pari, ma la retroguardia di casa regge bene l'urto.

53' - Tripla sostituzione per Scala: dentro Guaglianone, Paratici e Arduini, fuori Morucci, Ballarin e Carlaccini

55' - La Roma alza il baricentro alla ricerca del gol che vale il pari, ma la retroguardia di casa regge bene l'urto.

53' - Tripla sostituzione per Scala: dentro Guaglianone, Paratici e Arduini, fuori Morucci, Ballarin e Carlaccini.

48' - CESENA IN VANTAGGIO! Da corner, cross perfetto di Bertaccini al centro per la sponda aerea di Ridolfi, che libera Gasperini per il tiro vincente su Kilvinger.

46' - Inizia il secondo tempo: possesso palla bianconero

PRIMO TEMPO

45' - Duplice fischio di Vincenzi: si va all'intervallo sul punteggio di parità, con una rete per parte.

44' - Che chance per la Roma! Lancio di Ballarin per Arena, che prova il tocco sotto a scavalcare il portiere, ma Casadei respinge proprio sulla linea!

41' - Rimessa battuta da Cama verso Arena, controllo impreciso e sfera che passa ai bianconeri.

38' - La Roma insiste nella metà campo offensiva, ma la linea difensiva del Cesena resta ben ordinata e chiude ogni varco.

34' - Ritmo alto da parte della Roma, che però fatica a sfondare negli ultimi sedici metri.

33' - Cartellino giallo per Galvagno dopo un intervento duro su Cama.

30' - Fallo di Amadori su Morucci: calcio di punizione in favore della Roma

23' - PAREGGIO DEL CESENA! Galvagno calcia centralmente e supera Kilvinger.

22' - Calcio di rigore per il Cesena. Intervento falloso di Zinni su Casadei dentro l'area e cartellino giallo: massima punizione assegnata anche ai bianconeri.

20' - Tentativo in verticale di Di Nunzio a cercare Arena: passaggio fuori misura e palla che torna ai bianconeri.

18' - VANTAGGIO ROMAA! Dal dischetto Arena non sbaglia, spiazza Fontana e porta avanti i giallorossi!

17' - Calcio di rigore per la Roma! Contatto in area ai danni di Morucci e Vincenzi non ha dubbi: è penalty.

15' - Chiusura provvidenziale di Ridolfi che mette il pallone in out su un'azione ben costruita dalla Roma. Dal corner successivo non nasce alcun pericolo.

14' - Affondo di Cenerelli sulla corsia laterale e cross al centro, ma Basile devia in calcio d'angolo.

9' - Brivido per la Roma! Episodio dubbio su un contatto tra Zinni e Calvagno senza fischio dell'arbitro: il Cesena si presenta in zona pericolosa, ma la retroguardia giallorossa mura e sventa sul più bello.

4' - Fontana si oppone bene alla conclusione di Maccaroni da fuori area; sulla ribattuta ci prova Morucci, ma l'azione viene fermata per fuorigioco.

1' - Fischio d'inizio

TABELLINO

CESENA: Fontana; Cenerelli, Marini, Galvagno, Gasperini, Bertaccini, Ridolfi, E. Casadei, T. Casadei, Tonti, Amadori.

A disp.: Gianfranti, Mokris, M. Casadei, Frisoni, Lontani, Sanaj, Michieletto, Poletti, Ricci, Antoniacci, Norgaard.

All. Nicola Pozzi

ROMA (3-4-2-1): Kilvinger; Zinni, Terlizzi, Basile; Carlaccini, Ballarin, Di Nunzio, Cama; Maccaroni, Morucci; Arena.

A disp.: Marcaccini, Bouaskar, Marchetti, Pallassini, Arduini, Camara, Guaglianone, Forni, Romero Corredera, Vukoje, Paratici.

All. Mattia Scala

Arbitro: Alessio Vincenzi. Assistenti: Stefano Allievi - Alessandro Pascoli