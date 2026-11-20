Continua la telenovela, con il giocatore che piace molto sia alche alla. Come scrive il giornalista esperto di mercato Ekrem Konur, sarebbero però i rossoneri la destinazione preferita dell'attaccante, che considera quello milanista un ambiente ideale per la sua crescita. L'ostacolo è rappresentato da, che non ha alcuna intenzione di lasciar partire l'attaccante a gennaio e preferirebbe trattenerlo a Madrid.