Calciomercato Roma: per Endrick è il Milan l'opzione preferita. Mou continua a fare muroMercato
🚨#RealMadrid Endrick continues to be linked with AC Milan and AS Roma, with a move to San Siro emerging as the player's preferred option. 📞 AC Milan are viewed as an ideal environment for the Brazilian youngster's continued development, and the possibility of a move remains under discussion. 🔄 However, Real Madrid head coach José Mourinho is reportedly reluctant to see the forward leave and would prefer to keep him at the club. ⏳ After an impressive loan spell at Lyon last season, a similar temporary move to a club such as Milan is regarded as one of the most realistic options for Endrick's short-term development. 🇧🇷— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 20, 2026
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