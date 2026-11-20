Calciomercato Roma, dal Brasile: nuovi contatti con gli agenti di Samuel LinoMercato
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PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
VIDEO - Gasperini scherza sui risultati della Roma dopo la sosta: "Brutta roba, dobbiamo riequilibrare un pò"
Alla vigilia della sfida contro il Parma, a Gian Piero Gasperini è stato fatto notare in conferenza stampa come la Roma, dopo la sosta, abbia raccolto solo una vittoria, tre sconfitte e un pareggio. Q...
VIDEO - Gasperini: "Dybala e Soulè insieme non sono un problema, è una forza averli entrambi"
Alla vigilia della sfida contro il Parma, Gian Piero Gasperini ha parlato anche della coesistenza tra Dybala e Soulè. Le sue parole: "Non è un problema, è una forza averli entrambi. Lo sono stati prim...
VIDEO - Gasperini sul mercato: "In questo momento non ci sono confronti di questo tipo, ne parlerà Galantic"
Alla vigilia della sfida contro il Parma, Gian Piero Gasperini ha parlato anche del prossimo mercato di gennaio. Le sue parole: "In questo momento non ci sono confronti di questo genere. Per quanto ri...