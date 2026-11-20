La Roma continua a monitorare il mercato degli esterni offensivi, e tra i nomi resta in auge quello di Samuel Lino del Flamengo. Come scrivono dal Brasile, il club giallorosso ha avviato nuovi contatti con gli agenti e si appresta a presentare un'offerta consistente che si aggirerebbe intorno ai 40-45milioni di euro. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel marzo 2027 e il club di Rio non ha escluso una cessione, ma continua a chiedere cifre elevate per il cartellino del classe '99.

(rtiesporte.com)