Alla vigilia della sfida contro il Parma, Gian Pieroha parlato anche della coesistenza tra. Le sue parole: "Non è un problema, è una forza averli entrambi. Lo sono stati prima che Dybala si facesse male. In questo periodo Soulé ha raggiunto una qualità di prestazione di alto livello, è stato anche convocato con l'Argentino quindi c'è un'evoluzione da parte sua, come Mora che è stato convocato con il Portogallo. Sono giocatori che stanno crescendo bene. Dybala e Soulé si sposano benissimo"