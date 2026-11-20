VIDEO - Gasperini: "Dybala e Soulè insieme non sono un problema, è una forza averli entrambi"

nov 20, 14:17

Alla vigilia della sfida contro il Parma, Gian Piero Gasperini ha parlato anche della coesistenza tra Dybala e Soulè. Le sue parole: "Non è un problema, è una forza averli entrambi. Lo sono stati prim...