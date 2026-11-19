La Roma guarda attentamente al mercato in vista di gennaio. Il ds Tony D'Amico è al lavoro per cercare rinforzi soprattutto nel reparto offensivo, con Gian Piero Gasperini che aspetta degli esterni offensivi di gamba e di strappo. Caratteristiche che mancano all'interno della rosa e che riconducono anche a Nicolò Cambiaghi. L'ala di proprietà del Bologna, protagonista di un ottimo match contro la Francia con la maglia della nazionale italiana è un profilo che interessa a Trigoria.

Il quotidiano, infatti, ha confermato come la Roma abbia effettuato un sondaggio per Cambiaghi. Mentre in estate era stata la Lazio ad interessarsi al classe 2000.

(Il Resto del Carlino)