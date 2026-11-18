Watford, in Championship. La società di Pozzo ha dato la possibilità all'ex calciatore della Edoardo Bove attualmente gioca al, in Championship. La società diha dato la possibilità all'ex calciatore della Roma di mettersi in gioco dopo il malore a Firenze.

Tavano, che ha parlato a Radio Sportiva: "Il Watford spero sia una parentesi. Con tutto il rispetto per la società di Pozzo, che ringrazieremo per sempre per la possibilità che hanno dato ad Edoardo. All'inizio ha fatto un po' di fatica a ritrovare il ritmo, poi si è adattato. C'è tanta intensità, cambia poco rispetto alla Premier che è il nostro obiettivo”. A spiegare quello che potrebbe essere il futuro di Bove ci ha pensato il suo agente, Diego, che ha parlato a

E poi sul futuro: "Se il regolamento cambierà anche in Italia siamo pronti a un ritorno fantastico. Che sia a Firenze o a Roma, sicuramente una di queste due, non altrove”.