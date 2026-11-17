Paulo Dybala, che oggi a Trigoria ha ricevuta una visita davvero speciale. La Joya, infatti, ha incontrato Caterina, ragazza affetta da SMA (Atrofia Muscolare Spinale) il cui sogno era proprio quello di incontrare il campione giallorosso. "Caterina, come stai?", ha esclamato Dybala alla vista della giovane tifosa. "Piacere di conoscerti, è bello che sei venuta" Giornata emozionante per, che oggi a Trigoria ha ricevuta una visita davvero speciale. La Joya, infatti, ha incontrato, ragazza affetta da SMA (Atrofia Muscolare Spinale) il cui sogno era proprio quello di incontrare il campione giallorosso.", ha esclamato Dybala alla vista della giovane tifosa. "Piacere di conoscerti, è bello che sei venuta"

A condividere il momento la pagina "Gli amici di Cate",c he testimonia ogni giorno la lotta di Caterina: "Ci sono incontri che sono piccoli capolavori che la vita decide di regalare a chi ha il cuore grande. I sogni non sono solo illusioni sospese a metà tra il cielo e la terra; a volte prendono la forma di un sorriso inatteso, di un abbraccio che ripaga di ogni attesa. Aver incontrato Dybala non è stato soltanto realizzare un sogno o veder avverarsi un desiderio, ma è stata la prova tangibile che la magia esiste. Quando la tenacia e la luce di una persona incontrano la realtà, i confini dell’impossibile si dissolvono, ricordandoci che la vita può trasformare la meraviglia di un sogno in un ricordo che resta inciso per sempre"