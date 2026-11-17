Un avvio di stagione tutt'altro che semplice in casa Parma. Nonostante la salvezza raggiunta con diverse giornate d'anticipo nella scorsa annata, il calciomercato ha visto andar via diversi pezzi pregiati della rosa, da Suzuki a Pellegrini, passando per Circati. [...] Poi, la grande vittoria in casa dell'Atalanta per 3-0 e il ko tra mille polemiche contro il Bologna, dove il Parma ha perso anche Ndiaye in vista della Roma, vista la squalifica per espulsione. [...]

Gilardino intanto fa la conta. Soprattutto in difesa, reparto estremamente in emergenza dopo l'ultima giornata di campionato. Con Valenti ancora fuori rosa da agosto e Ndiaye squalificato, alla lista dei papabili assenti si aggiungono anche Diego Carlos e Drobnic, entrambi in dubbio. Il difensore brasiliano è uscito anzitempo nell'amichevole casalinga col Cesena per un problema muscolare all'adduttore, mentre il giovane centrale è alle prese con una fascite plantare. La certezza nel 352 è al momento rappresentata dai soli Delprato e Troilo (impegnato con la nazionale argentina). [...] dopo l'ultima giornata di campionato. Con Valenti ancora fuori rosa da agosto e Ndiaye squalificato,, entrambi in dubbio. Il difensore brasiliano è uscito anzitempo nell'amichevole casalinga col Cesena per un problema muscolare all'adduttore, mentre il giovane centrale è alle prese con una fascite plantare.(impegnato con la nazionale argentina). [...]

Resta in dubbio anche Bernabé a centrocampo, per problemi muscolari. Diverso il problema di David Romero. Il centravanti è ancora alle prese con una lussazione alla spalla rimediata col Bologna. Tutti nodi da sciogliere nel corso della settimana di lavoro. E il tempo corre.

(Il Romanista)