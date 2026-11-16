Che Guevara de la pelota

Hanno provato a farci scoprire un Gasperini furioso perché non riesce a dialogare con Dan Friedkin, una Roma in balia degli eventi perché l'Uefa sta per raderla al suolo. E, ultima fra le ultime, un Gasperini versione Savastano che davanti a tutti usa modi violenti nei confronti di un povero malcapitato, noto al mondo per la sua discrezione, uno talmente onesto e dai modi gentili che non racconta mai nulla affinché i confidenti gli creino alibi e giustificazioni che mettano in cattiva luce sempre gli altri, prepotenti cattivi e prevaricatori. LR24.IT (A. CIARDI) - Poveri ingenui. Pensavamo che la settimana senza campionato scorresse senza tentativi di sabotaggio e di avvelenamento. Dopo un blocco di stagione intaccato soltanto da due lapsus mentali contro Real Madrid e Manchester United, a fronte di un cammino italiano pressocché perfetto. E invece no.. E, ultima fra le ultime,, uno talmente onesto e dai modi gentili che non racconta mai nulla affinché i confidenti gli creino alibi e giustificazioni che mettano in cattiva luce sempre gli altri, prepotenti cattivi e prevaricatori.

Un povero malcapitato che fa i conti con un allenatore che lo maltratta davanti a tutti per delegittimarlo e quindi favorire la scalata degli "amici". Accuse su accuse, quelle di Sabatini, narratore delle peripezie della sua vecchia spalla Massara, ritirate quando Gasperini ha minacciato querele, e quando la puzza di bruciato si iniziava a sentire anche a Busto Arsizio. A questo ci si deve ridurre? Questa deve essere la fine mediatica di un ottimo dirigente? Che soltanto raccontando aneddoti sul suo lavoro, sulle mille trattative, avrebbe la possibilità di scrivere non un libro ma un'enciclopedia? Il microfono è una brutta bestia. E Sabatini dal suo sbarco a Roma si è innamorato della sua voce. Dal suo ego era già sopraffatto. In un mondo del calcio in cui il primo che mette in fila due frasi di senso compiuto, arricchite da citazioni da Bignami, diventa un docente del pensiero filosofico, Sabatini è andato in loop, non riuscendo a capire chi fra i suoi interlocutori abbia voglia di ascoltarlo o di utilizzare la sua incontinenza dialettica. Ti dico ti amo ma ti maltratto e quando mi accusi di maltrattamento ti dico che ti maltratto per troppo amore. Facile così. Gasperini ha risposto. Nel modo migliore. Occhio alle carte bollate.

La Roma, perennemente sottoposta allo schiaffo del soldato, sistematicamente bastonata da dichiarazioni stonate, malintenzionate, diffamatorie, oggi può portarti in tribunale. E davanti al pericolo di scucire le tasche e cacciare i soldi, pure i Che Guevara della pelota, i filosofi del Bar Sport, quelli senza macchia e senza paura che fingono di non dare peso al vil danaro, che ostentano probità e moralità immacolata, abbassano lo sguardo, chiedono scusa e si allontanano fischiettando. Finisce l'ennesima settimana senza pallone. Forse durante il prossimo stop Gasperini verrà accusato di strage.