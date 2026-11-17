LEGGO (F. BALZANI) - A due punti dal paradiso e con la voglia di non restare di nuovo in purgatorio sul mercato.che si ritroverà a Trigoria con qualche nazionale ancora in giro per il mondo,Dopo tre giorni di riposo la squadra riprenderà ad allenarsi in vista della trasferta (probabilmente senza tifosi a causa del probabile ennesimo divieto) di ParmaIn campionato Gasperini ha due chance importanti per provare se non altro ad agguantare l'Inter in attesa del derby del 13 dicembre.Sei punti obbligatori se si vuole continuare a sognare. MaUn tasto sul quale stanno spingendo tanto Gasperini e D'Amico in questi giorni. L'obiettivo è avere un incontro (anche virtuale) con la famiglia Friedkin nelle prossime ore e avere il via libera almeno per un'operazione in entrata senza affidarsi al tramite Galanti.vista l'opposizione di Mourinho mentreUna mano potrebbe arrivare al Lipsia che vorrebbe riscattareper 25 milioni nonostante i problemi economici con l'Uefa., il che garantirebbe maggiore margine di manovra magari proprio per un ritorno di fiamma su Leweling.