Soulé, il retroscena di mercato: arrivate offerte da 30 milioni dalla Premier League. Gasperini lo ha ritenuto incedibile

Come si legge, in estate il club giallorosso ha bloccato sul nascere un'eventuale partenza del classe 2003. Dalla Premier League erano arrivate delle offerte intorno ai 30 milioni, ma la Roma ha fatto muro: Gasperini lo ha ritenuto incedibile e anche la volontà di Soulé è sempre stata quella di indossare ancora la maglia giallorossa. Ora il suo valore di mercato, come viene riportato, è decisamente più alto e ha superato quota 50 milioni di euro.

(Corsport)