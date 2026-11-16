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Soulé, il retroscena di mercato: arrivate offerte da 30 milioni dalla Premier League. Gasperini lo ha ritenuto incedibile

Mercato
di Fabio D'Ascanio
Soulé
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Mati Soulé sta trascinando la Roma. La crescita dell'argentino è esponenziale e sotto gli occhi di tutti, un inizio di stagione che lo sta consacrando nella Capitale. Ma non solo, perché il numero 18 è pronto a prendersi anche la nazionale argentina. Come riportato dal quotidiano, Soulé sarà titolare con l'albiceleste nella sfida che si terrà questa notte contro il Costa Rica.
Come si legge, in estate il club giallorosso ha bloccato sul nascere un'eventuale partenza del classe 2003. Dalla Premier League erano arrivate delle offerte intorno ai 30 milioni, ma la Roma ha fatto muro: Gasperini lo ha ritenuto incedibile e anche la volontà di Soulé è sempre stata quella di indossare ancora la maglia giallorossa. Ora il suo valore di mercato, come viene riportato, è decisamente più alto e ha superato quota 50 milioni di euro.
(Corsport)
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