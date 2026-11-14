Argentina, Soulè: "Questa sconfitta ci deve servire per caricare le energie e spingere ancora di più" (VIDEO)

Al termine della sconfitta dell'Argentina contro l'Uruguay, Mati Soulè, in campo per 45 minuti, ha parlato ai cronisti presenti in zona mista. Le sue parole: "Ci resta un sapore amaro perché abbiamo provato di tutto. Stiamo appena iniziando questo nuovo ciclo, tutti i ragazzi, soprattutto quelli che ci sono da più tempo, hanno la fame e la voglia per quello che verrà. Loro sono arrivati al gol con due palle inattive. Abbiamo cercato di andare a prenderli, ma la sconfitta ci deve servire per caricare le energie per la prossima partita e continuare a spingere in avanti. Abbiamo gestito il pallone per tutto il primo tempo. È la mia seconda convocazione consecutiva, come altri ragazzi. Credo che si debba continuare sulla strada dei più grandi, abbiamo appena iniziato”.

Sull'intesa con Nico Paz...

“Quando sono entrato gli ho detto di venire a giocare, gli ho lanciato qualche palla negli spazi. Lo vedo in tutte le partite al Como, è un grandissimo giocatore. Non solo lui, qui tutti hanno un ottimo piede"

Enzo Fernandez li ha elogiati: "Questa squadra ha un grande futuro. Nico Pazi è un animale, E ancheli ha elogiati: "Questa squadra ha un grande futuro. Nico Pazi è un animale, Soulé la stessa cosa".

🇦🇷🗣️ "DEBEMOS AYUDAR A LOS CHICOS A ADAPTARSE AL GRUPO" Enzo Fernández respaldó a los jóvenes de la Selección Argentina tras la derrota ante Uruguay y destacó la importancia de acompañarlos en su adaptación. https://t.co/rRCzsb72Qc — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

🗣️ "HAY QUE SEGUIR POR EL CAMINO QUE DEJARON LOS MÁS GRANDES" 🎙️ Matías Soulé, sobre el legado que dejaron algunos jugadores en la Selección Argentina. https://t.co/kUUaG2TMCw — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026