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Argentina, Soulè: "Questa sconfitta ci deve servire per caricare le energie e spingere ancora di più" (VIDEO)

Nazionali
di FedericoL
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Al termine della sconfitta dell'Argentina contro l'Uruguay, Mati Soulè, in campo per 45 minuti, ha parlato ai cronisti presenti in zona mista. Le sue parole: "Ci resta un sapore amaro perché abbiamo provato di tutto. Stiamo appena iniziando questo nuovo ciclo, tutti i ragazzi, soprattutto quelli che ci sono da più tempo, hanno la fame e la voglia per quello che verrà. Loro sono arrivati al gol con due palle inattive. Abbiamo cercato di andare a prenderli, ma la sconfitta ci deve servire per caricare le energie per la prossima partita e continuare a spingere in avanti. Abbiamo gestito il pallone per tutto il primo tempo. È la mia seconda convocazione consecutiva, come altri ragazzi. Credo che si debba continuare sulla strada dei più grandi, abbiamo appena iniziato”.
Sull'intesa con Nico Paz...
“Quando sono entrato gli ho detto di venire a giocare, gli ho lanciato qualche palla negli spazi. Lo vedo in tutte le partite al Como, è un grandissimo giocatore. Non solo lui, qui tutti hanno un ottimo piede"
E anche Enzo Fernandez li ha elogiati: "Questa squadra ha un grande futuro. Nico Pazi è un animale, Soulé la stessa cosa".

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