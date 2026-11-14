Argentina, Soulè: "Questa sconfitta ci deve servire per caricare le energie e spingere ancora di più" (VIDEO)Nazionali
🇦🇷🗣️ "DEBEMOS AYUDAR A LOS CHICOS A ADAPTARSE AL GRUPO" Enzo Fernández respaldó a los jóvenes de la Selección Argentina tras la derrota ante Uruguay y destacó la importancia de acompañarlos en su adaptación. https://t.co/rRCzsb72Qc— TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026
🗣️ "HAY QUE SEGUIR POR EL CAMINO QUE DEJARON LOS MÁS GRANDES" 🎙️ Matías Soulé, sobre el legado que dejaron algunos jugadores en la Selección Argentina. https://t.co/kUUaG2TMCw— TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026
🤝 Soulé y la sociedad con Nico Paz en el encuentro de Argentina ante Uruguay: "LO VEO TODOS LOS PARTIDOS EN EL COMO, ES UN GRANDÍSIMO JUGADOR" 🎙️ @jbruno84 https://t.co/8jCGgXCjdU— TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026
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