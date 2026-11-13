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Argentina-Uruguay: Balerdi titolare. In panchina Soulé e Castro

Nazionali
di Fabio D'Ascanio
Balerdi Argentina
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A mezzanotte l'Argentina scende in campo in un match amichevole contro l'Uruguay. Con l'Albiceleste ci sono ben tre romanisti che sono stati convocati dal Ct Scaloni: Balerdi, Soulé e Castro.
Per la partita contro "La Celeste", l'unico giallorosso a scendere in campo dal primo minuto è Leonardo Balerdi. Soulé e Castro, quindi, partiranno dalla panchina con la speranza di poter subentrare a partita in corso.
Ecco l'11 scelto da Scaloni: Rulli; Giay, Balerdi, Lisandro Martinez, Medina; Palacios, Mac Allister, Enzo Fernandez; Nico Paz, Julian Alvarez, Prestianni.

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