Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Instagram, Balerdi dal ritiro dell'Argentina: "Con lo stesso entusiasmo di sempre"

Social Network
di Fabio D'Ascanio
Balerdi Argentina
Aggiungi come fonte preferita su Google
Leonardo Balerdi manda un messaggio di carica direttamente dal ritiro dell'Argentina. Il Ct Scaloni ha convocato il difensore giallorosso per le amichevoli internazionali contro Uruguay e Costa Rica. Balerdi non è l'unico romanista in ritiro con l'Albiceleste: ci sono, infatti, anche Mati Soulè e Santiago Castro.
Il difensore classe 1999 ha condiviso un post sul proprio profilo Instagram: "Lavoro, con lo stesso entusiasmo come sempre" è il messaggio social del calciatore giallorosso.
argentinabalerdi

APPENA ARRIVATO

836affd83261-gettyimages-2301148276

PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi

Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....

gHILARDI ITALIA

Italia, Ghilardi carica gli azzurri: "Francia piena di stelle, ma noi siamo tranquilli e sicuri delle nostre qualità"

A poche ore dalla sfida contro la Francia, il difensore della Roma e della Nazionale Daniele Ghilardi, che partirà dalla panchina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare il match. Alla...

Ghilardi

Italia-Francia: Ghilardi parte dalla panchina (FOTO)

Penultimo impegno del girone di Nations League per la nazionale italiana guidata da Roberto Mancini che sfida a San Siro la Francia di Zidane. Il ct ha scelto di non convocare Niccolò Pisilli, il cent...

Ndicka cOSTA D'AVORIO

Costa D'Avorio-Gambia: maglia da titolare per Ndicka (FOTO)

Maglia da titolare per Evan Ndicka nel match tra Costa D'Avorio e Gambia. Il numero 5 romanista è stato schierato titolare dal ct Herve Renard per il match di qualificazione alla Coppa d'Africa.  La n...

NOTIZIE POPOLARI
Dovbyk-Bologna-Lazio-per-calcio-1024x683

Calciomercato Roma, Dovbyk può lasciare il Bologna già a gennaio: previsti colloqui tra i due club. I giallorossi non prevedono il suo reintegro

Friedkin

Settlement agreement, a maggio il verdetto Uefa

Man Utd Roma settore ospiti

La Roma punita dall'Uefa: ammenda e possibile limitazione dei biglietti dopo Manchester

Kvernadze

Calciomercato Roma, estro e strappi: Gasp vuole Kvernadze

Lookman

Calciomercato Roma: fari su Lookman. Ma l'Atletico non dovrebbe cederlo a gennaio

ddr

De Rossi sull'esonero di Aquilani: "È un peccato, è uno degli allenatori più talentuosi della nuova generazione. Si toglierà tante soddisfazioni." (VIDEO)

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, allenamento 11.11.2026

Trigoria, allenamento 11.11.2026

Women's Champions League, Roma-Servette 10.11.2026

Women's Champions League, Roma-Servette 10.11.2026

Loading