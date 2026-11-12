Instagram, Balerdi dal ritiro dell'Argentina: "Con lo stesso entusiasmo di sempre"Social Network
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PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
Italia, Ghilardi carica gli azzurri: "Francia piena di stelle, ma noi siamo tranquilli e sicuri delle nostre qualità"
A poche ore dalla sfida contro la Francia, il difensore della Roma e della Nazionale Daniele Ghilardi, che partirà dalla panchina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare il match. Alla...
Italia-Francia: Ghilardi parte dalla panchina (FOTO)
Penultimo impegno del girone di Nations League per la nazionale italiana guidata da Roberto Mancini che sfida a San Siro la Francia di Zidane. Il ct ha scelto di non convocare Niccolò Pisilli, il cent...
Costa D'Avorio-Gambia: maglia da titolare per Ndicka (FOTO)
Maglia da titolare per Evan Ndicka nel match tra Costa D'Avorio e Gambia. Il numero 5 romanista è stato schierato titolare dal ct Herve Renard per il match di qualificazione alla Coppa d'Africa. La n...