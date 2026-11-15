La cura Gasp fa bene. Malen e Soulé super: a Roma migliorano, in Nazionale brillano

A forza di attaccare in stile Gasp (...) Matias Soulé e Donyell Malen hanno esportato i loro gol giallorossi in giro per il mondo, esaltando con le rispettive nazionali il gioco offensivo dell'allenatore della Roma (...). È proprio quest'abitudine a giocare ad alta intensità, con tempi di inserimento ormai mandati a memoria, a fare la differenza anche quando Soulé e Malen indossano le maglie di Argentina e Olanda (...).

(...) Soulé (...) ha portato il suo bottino stagionale a 4 gol (compreso quello "storico" contro il Manchester United all'Old Trafford in Champions) e 5 assist (...). Da funambolo innamorato del pallone, l'argentino è diventato ora un giocatore totale: con Gasp ha imparato a rientrare per cucire il gioco, a pressare a tutto campo e a rifinire con una lucidità sorprendente.

Allo stesso modo, Malen ha lasciato il segno con l'Olanda (...). I media del suo Paese lo esaltano, sottolineando proprio come Gasperini abbia trasformato Donyell riportandolo al centro dell'attacco ed esaltandone le caratteristiche. Numeri da alieno per l'olandese che (...) ha realizzato 22 gol nel 2026 in Serie A in 28 partite (...). Ecco perché Gasp sorride e si gode la scommessa vinta: lui e Soulé, talenti dal potenziale enorme e prima discontinui, ora sono diventati valori aggiunti.

(gasport)