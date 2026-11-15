Con Malen e Soulé Roma internazionale

Un oceano e circa 11.450 chilometri in questo momento dividono Soulé e Malen, la coppia che nella prima parte di stagione ha trascinato la Roma. (...) Gasperini li aspetta a Trigoria, ma nel frattempo fanno sognare i rispettivi paesi. (...) Il momento di forma di Malen è da incorniciare: nelle ultime otto tra Serie A, Champions League e Nations League ha realizzato sette gol e cinque assist. (...) Anche l'argentino sta ben figurando: in quarantacinque minuti ha creato una grande occasione da gol e completato l'88% dei passaggi. (...)

In attesa del ritorno a pieno regime di Dybala, Gasperini si gode Soulé e Malen. Una coppia che ha rischiato di dividersi in estate (...) In totale hanno partecipato attivamente a 25 delle 41 reti stagionali (il 60%). Numeri strabilianti, ma per puntare ancora più in alto Gasperini attende i rinforzi in attacco. (...) In cima alla lista c'è Endrick che piace anche al Milan, più in fondo Gittens del Chelsea. Da scartare per il momento Kvernadze che non è il preferito del tecnico. D'Amico è già al lavoro, ma è ancora in attesa del via libera da parte dei Friedkin per poter operare.

A proposito di attaccanti. Artem Dovbyk sta deludendo (...) al Bologna. Un solo gol e un feeling con Palladino che non è ancora sbocciato. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con la Roma, ma nel contratto è stato già specificato che solamente il club giallorosso potrà decidere se interrompere o meno il prestito. Senza una nuova destinazione difficilmente le parti troveranno un accordo. (...) Gasp rimane vigile tra sogni e un po' di preoccupazione. È convinto di poter vincere con un paio di innesti di qualità e aspetta uno sforzo.

(Il Messaggero)