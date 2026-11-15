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La Roma verso Parma: Dybala rincorre, Gasp lo aspetta. E valuta Soulé

La penna degli Altri
di Paolo Rosi
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In vista della trasferta di Parma, Gian Piero Gasperini deve gestire con attenzione le condizioni dei suoi due talenti argentini. Matias Soulé farà ritorno a Trigoria solo giovedì mattina, disponendo di un unico allenamento vero e proprio prima del match di sabato. Considerando il precedente dell'ultima sosta — quando Soulé fu escluso dai titolari contro il Como per la stanchezza post-nazionale — non è da escludere che il tecnico scelga di farlo partire dalla panchina (...) per non forzare i tempi.
La vera notizia positiva arriva però da Paulo Dybala. L'argentino, fermo dal 14 ottobre dopo il match col Real Madrid, ha mostrato segnali incoraggianti nel recupero dalla lesione al polpaccio, partecipando con fluidità alla partitella di metà settimana. Gasperini resta prudente, ma i prossimi giorni di lavoro saranno decisivi per capire se la Joya potrà tornare a disposizione. (...) La capacità di Dybala di "nascondere" il pallone è un'arma che è mancata molto, specialmente in palcoscenici europei come Manchester.
(...) La sfida del Tardini potrebbe riservare un curioso déjà-vu: già lo scorso maggio, infatti, Gasperini scelse di schierare Dybala dal primo minuto nonostante fosse reduce da uno stop fisico. Che la storia si possa ripetere? La certezza è che la Roma ha bisogno di ritrovare i suoi tenori per proseguire il cammino stagionale.
(corsera)
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