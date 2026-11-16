Calciomercato Roma: sondaggio del Valencia per Dovbyk. Il Bologna vuole l'interruzione del prestito

Come riportato dal quotidiano, Dovbyk potrebbe attirare l'attenzione di diversi club spagnoli. In estate Betis Siviglia e Villarreal avevano manifestato interesse senza però approfondire i discorsi con la Roma. Come si legge, ora potrebbe farsi avanti il Valencia che avrebbe effettuato dei sondaggi nelle ultime ore per il classe 1997.

(Corriere di Bologna)