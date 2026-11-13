Dovbyk, la Roma va in pressing sul Bologna L’ipotesi di un addio a gennaio prende quota

Che ad oggi Artem Dovbyk sia scommessa non vinta, da parte del Bologna, lo dicono i numeri. Che sia pure un caso da risolvere lo conferma il fatto che la questa gestione dell’ucraino, non conviene pure ai giallorossi, che peraltro non hanno nei propri programmi di reinserire in rosa un giocatore fuori dalla visione di Gian Piero Gasperini. Morale, c’è una soluzione da trovare, in uscita qualora il Bologna dovesse decidere di sciogliere il prestito a gennaio e da trovare per tempo. Che sia pure un caso da risolvere lo conferma il fatto che la Roma è pronta a chiedere un colloquio con i rossoblù per ragionare insieme sul da farsi: perché, che peraltro non hanno nei propri programmi di reinserire in rosa un giocatore fuori dalla visione di Gian Piero Gasperini. Morale, c’è una soluzione da trovare, in uscita qualora il Bologna dovesse decidere di sciogliere il prestito a gennaio e da trovare per tempo.

Le prossime due-tre settimane potrebbero già essere decisive per il giocatore. L’ex «pichichi» della Liga (stagione 2023-24, anno in cui con il Girona fu capocannoniere con 24 centri), acquistato dalla Roma per 43 milioni di euro (17 reti alla prima stagione in giallorosso), era arrivato tra grandi attese, a Casteldebole, nonostante i sei mesi di stop alle spalle per un intervento di sutura muscolo-tendineo, simile a quello sostenuto da Holm in questa stagione. [...]

A Bologna credevano nell’ennesimo rilancio in grande stile, come avvenuto in passato per Baggio, Signori, Di Vaio e Gilardino e di recente con Bernardeschi. Purtroppo, fin qui, la parabola di Dovbyk ha preso una piega più simile a quella di Immobile nella scorsa stagione, poi destinato a sua volta all’addio a gennaio.

Appena 5 presenze e 105 minuti nel complessivo, un gol contro il Sassuolo e la miseria di 21 minuti e due sole presenze nella gestione Palladino, nelle sette gare dei rossoblù con il nuovo tecnico. Peggio: di recente Palladino gli ha offerto appena sette minuti con il Monza, avendo fuori Piccoli ed Enem, ma già a Parma, con il rientro dell’ex Atalanta e Fiorentina, è rimasto a guardare e con il ripescaggio di Odgaard di fatto l’ucraino è diventato la quarta punta.

A Bologna era arrivato in prestito con diritto di riscatto a 17 milioni, con circa 500mila euro dell’ingaggio da 3 milioni netti pagato dai giallorossi, nell’ambito dell’affare Castro. Il problema è che la Roma ha già capito il Bologna difficilmente riscatterà il giocatore e se quest’ultimo dovesse continuare a non trovare spazio i giallorossi si ritroveranno un giocatore ulteriormente svalutato. Che non paia il giocatore per Palladino è più di una possibilità. [...]

La Roma ha incominciato a fiutare aria di addio tra rossoblù e Dovbyk: al giocatore resta un mese e mezzo per provare a riscrivere storia e gerarchie a Casteldebole, ma la strada sembra in salita e dalla capitale sono pronti a chiedere di discutere una strategia comune per il bene del giocatore e dei conti di entrambi i club: la Roma, che rischia di vedere completamente svalutato il giocatore, e il Bologna, che sta versando 2,5 milioni netti di ingaggio a quella che ad oggi è la quarta punta della rosa.

(Il Resto del Carlino)