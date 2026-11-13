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A gennaio nuovi assalti da respingere

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
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Manu Koné tornerà inevitabilmente al centro delle voci di mercato. È nel suo destino, dopotutto, essere accostato ai migliori club d’Europa ogni volta che si riapre una sessione di trattative. Ma Gasp tiene così tanto al suo motore che continuerà a battersi per la permanenza del “mediano caterpillar”, costi quel che costi, soprattutto nel corso di una stagione che può proiettare la Roma al vertice della Serie A con l’intento dichiarato di lottare fino alla fine per un obiettivo importante. Il club è con il suo allenatore. I big sono rimasti in estate e resteranno pure in inverno.
Tra luglio e agosto la Roma ha rispedito al mittente almeno tre assalti: quelli dell’Inter, dell’Atletico (il più concreto) e infine del Chelsea sul gong della sessione. In ogni caso sono arrivate proposte – non offerte ufficiali – sempre al ribasso, decisamente distanti dalla valutazione di 55-60 milioni che il club ha sempre ritenuto essere la cifra minima per sedersi al tavolo delle trattative. [...]
Nessuno è riuscito a prendere per il collo la Roma, che aveva bisogno di plusvalenze ma non ha ceduto – con una prova di forza non banale – di fronte a richieste considerate non all’altezza. A gennaio dalla Premier sono pronti a rifarsi sotto almeno due club, i Blues e il Manchester United, alla ricerca di stabilità in mediana nonostante le ingenti spese estive per Carlos Baleba (76 milioni) e Andrey Santos (56). I Red Devils hanno appena esonerato Carrick e torneranno sul mercato per riparare, rinforzare e ripartire.
(Corsport)
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