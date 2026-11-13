A gennaio nuovi assalti da respingere

Nessuno è riuscito a prendere per il collo la Roma, che aveva bisogno di plusvalenze ma non ha ceduto – con una prova di forza non banale – di fronte a richieste considerate non all’altezza., alla ricerca di stabilità in mediana nonostante le ingenti spese estive per Carlos Baleba (76 milioni) e Andrey Santos (56). I Red Devils hanno appena esonerato Carrick e torneranno sul mercato per riparare, rinforzare e ripartire.