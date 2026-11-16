La Roma prepara le strategie per il mercato di gennaio tra i paletti imposti dal settlement agreement Uefa, la cui eventuale multa dovrebbe slittare a maggio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini chiede almeno un rinforzo offensivo per completare il reparto con quell'esterno di gamba mancato in estate, quando sfumarono Greenwood, Summerville e Leweling.

Manca ancora un budget definito e in settimana il tecnico dovrebbe avere un contatto diretto con i Friedkin, assenti da luglio, dopo i mesi di gestione affidati al nuovo Ceo Galantic. Il direttore sportivo D'Amico ha già pronta una lista di obiettivi, ma per sbloccare le operazioni serve il via libera della proprietà o una cessione importante. L'uscita più remunerativa sarebbe quella di Koné, seguito in Premier League e valutato almeno 55-60 milioni, ma Gasperini non vorrebbe privarsene. Una soluzione alternativa porta a El Aynaoui, titolare in prestito al Lipsia: la Roma potrebbe offrire uno sconto sul riscatto da 25 milioni per anticiparlo a gennaio, oppure provare a trattare Nusa, sfruttando i conti in rosso del club tedesco.

Malen. Il primo nome resta Endrick, seguito anche dal Milan, ma la trattativa è complicata dalla volontà di Mourinho di non cederlo, soprattutto ai Friedkin. Per questo salgono le quotazioni di Gittens, poco impiegato al Chelsea ma frenato dai tanti infortuni. Nella lista di D'Amico figurano inoltre Kevin del Fulham e Luiz Henrique dello Zenit, mentre Lookman rappresenta al momento solo una suggestione. Senza partenze pesanti, la dirigenza punterà su un prestito con diritto di riscatto alla. Il primo nome resta, seguito anche dal, ma la trattativa è complicata dalla volontà didi non cederlo, soprattutto ai. Per questo salgono le quotazioni di, poco impiegato alma frenato dai tanti infortuni. Nella lista difigurano inoltredeldello Zenit, mentrerappresenta al momento solo una suggestione.

(gazzetta.it)