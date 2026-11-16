Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Calciomercato Roma, conferme dalla Spagna: il Valencia ha chiesto informazioni per Dovbyk

Mercato
di Paolo Rosi
Dovbyk-Bologna-Lazio-per-calcio-1024x683
Aggiungi come fonte preferita su Google
Il Valencia è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo in vista della sessione invernale di gennaio e ha posato gli occhi su Artem Dovbyk. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, che conferma le indiscrezioni del Corriere di Bologna, il direttore sportivo Braulio Vázquez ha effettuato dei sondaggi per l'attaccante ucraino, identificato come una delle alternative per potenziare la squadra di Javier Aguirre.
Il centravanti, legato alla Roma da un contratto fino al 2029, sta trovando pochissimo spazio in prestito al Bologna, dove ha collezionato finora soltanto 105 minuti e una rete. Il club giallorosso sarebbe disposto a interrompere anticipatamente il trasferimento temporaneo, a patto che il calciatore trovi una nuova destinazione che gli consenta di giocare con continuità e rivalutarsi.
Il ritorno in Liga rappresenta una soluzione gradita alle parti, ma non è l'unica pista battuta dal club spagnolo, che sta valutando anche il profilo di un esterno offensivo. Le tempistiche dell'operazione saranno determinanti: sia Vázquez che Aguirre puntano ad avere il nuovo innesto a disposizione il prima possibile per affrontare al meglio i cinque impegni di campionato previsti a gennaio.
(as.com)
VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE

Leggi anche

Calciomercato Roma: sondaggio del Valencia per Dovbyk. Il Bologna vuole l'interruzione del prestitoCalciomercato Roma: sondaggio del Valencia per Dovbyk. Il Bologna vuole l'interruzione del prestito
CalciomercatovalenciaDovbyk

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

malen olanda

Germania-Olanda: Malen in campo dal 1'

Grande sfida all'Olympiastadion di Berlino, dove alle 20:45 Germania e Olanda si affrontano nell'ultima giornata del Gruppo 2 di Nations League. Nell'undici iniziale scelto dal commissario tecnico Xav...

koulierakis

Grecia-Serbia: Koulierakis nell'undici titolare

Impegno ufficiale con la Nazionale greca per Konstantinos Koulierakis. Il difensore della Roma figura infatti nell'undici titolare scelto dal commissario tecnico Ivan Jovanovic per la sfida contro la...

tavares-infortunio_1o6f9wxe4dncg1bfc7ccousfhl

Lazio, il bollettino medico: affaticamento muscolare per Frattesi, ci sarà al derby. In dubbio Zaccagni e Tavares

Attraverso una nota ufficiale diramata sul proprio sito, la Lazio ha aggiornato sulle condizioni fisiche di tre elementi della rosa – Mattia Zaccagni, Nuno Tavares e Davide Frattesi – tutti sottoposti...

NOTIZIE POPOLARI
Dovbyk Bologna

Calciomercato Roma: sondaggio del Valencia per Dovbyk. Il Bologna vuole l'interruzione del prestito

Kvernadze

Calciomercato Roma, pronto un contratto triennale per Kvernadze: sul giocatore anche l'Everton

IMG_8290

Che Guevara de la pelota

Soulé

Soulé, il retroscena di mercato: arrivate offerte da 30 milioni dalla Premier League. Gasperini lo ha ritenuto incedibile

dd15c48a17f9c5ce8d97a4660c449e12-01801-oooz0000

Calciomercato Roma: piace Cambiaghi del Bologna

WhatsApp Image 2026-11-16 at 09.05.48

FOTO - Dybala festeggia il compleanno, tra gli invitati anche Molina. La Joya: "I 33 sono arrivati con la migliore compagnia"

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, allenamento mattutino 13.11.2026

Trigoria, allenamento mattutino 13.11.2026

Trigoria, allenamento 11.11.2026

Trigoria, allenamento 11.11.2026

Loading