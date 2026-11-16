Calciomercato Roma, conferme dalla Spagna: il Valencia ha chiesto informazioni per Dovbyk

Artem Dovbyk. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, che conferma le Braulio Vázquez ha effettuato dei sondaggi per l'attaccante ucraino, identificato come una delle alternative per potenziare la squadra di Javier Aguirre. Il Valencia è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo in vista della sessione invernale di gennaio e ha posato gli occhi su. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, che conferma le indiscrezioni del Corriere di Bologna , il direttore sportivoha effettuato dei sondaggi per l'attaccante ucraino, identificato come una delle alternative per potenziare la squadra di

Il centravanti, legato alla Roma da un contratto fino al 2029, sta trovando pochissimo spazio in prestito al Bologna, dove ha collezionato finora soltanto 105 minuti e una rete. Il club giallorosso sarebbe disposto a interrompere anticipatamente il trasferimento temporaneo, a patto che il calciatore trovi una nuova destinazione che gli consenta di giocare con continuità e rivalutarsi.

Il ritorno in Liga rappresenta una soluzione gradita alle parti, ma non è l'unica pista battuta dal club spagnolo, che sta valutando anche il profilo di un esterno offensivo. Le tempistiche dell'operazione saranno determinanti: sia Vázquez che Aguirre puntano ad avere il nuovo innesto a disposizione il prima possibile per affrontare al meglio i cinque impegni di campionato previsti a gennaio.

(as.com)