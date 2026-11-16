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Calciomercato Roma, pronto un contratto triennale per Kvernadze: sul giocatore anche l'Everton

Mercato
di Matteo Esposito
Kvernadze
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La Roma avrebbe avviato i contatti con il Frosinone per Giorgi Kvernadze, esterno offensivo georgiano classe 2003. Come riferito dal giornalista turco , anche l'Everton si sarebbe mosso per il calciatore 23enne, con entrambi i club pronti a offrirgli un contratto triennale.
Nel contratto di Kvernadze è presente una clausola rescissoria da 4 milioni di euro, che diventerà attiva in estate. Il Frosinone, però, vorrebbe trovare un accordo per il rinnovo, aumentando l'importo della clausola.
La concorrenza è numerosa: anche Monaco, Napoli, Crystal Palace, Hull City, Borussia Dortmund e Fenerbahçe starebbero monitorando la situazione dell'esterno georgiano.

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