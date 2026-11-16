Calciomercato Roma, pronto un contratto triennale per Kvernadze: sul giocatore anche l'Everton

La Roma avrebbe avviato i contatti con il Frosinone per Giorgi Kvernadze, esterno offensivo georgiano classe 2003. Come riferito dal giornalista turco , anche l'Everton si sarebbe mosso per il calciatore 23enne, con entrambi i club pronti a offrirgli un contratto triennale. , esterno offensivo georgiano classe 2003. Come riferito dal giornalista turco , anche l'Everton si sarebbe mosso per il calciatore 23enne,

La concorrenza è numerosa: anche Monaco, Napoli, Crystal Palace, Hull City, Borussia Dortmund e Fenerbahçe starebbero monitorando la situazione dell'esterno georgiano.