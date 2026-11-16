Hermoso e De Roon vicini al rinnovo, per Ndicka si vuole anticipare. Tutto rimandato per Dybala e Pellegrini

Roma si inizia a muovere per i rinnovi secondo la notizia pubblicata sul sito. La precedenza è stata data ai giocatori con contratto in scadenza nel 2027: Hermoso e De Roon. Lasi inizia a muovere per i rinnovi secondo la notizia pubblicata sul sito. La precedenza è stata data ai giocatori con contratto in scadenza nel 2027:e De Roon.

Lo spagnolo è diventato uno dei punti fermi di Gasperini e le prestazioni hanno convinto la Roma a puntare su di lui. Si lavora ad un rinnovo biennale. Poi c'è De Roon, il fedelissimo di Gian Piero, che ad agosto lo ha voluto fortemente nella Capitale. Lo scorso anno, a Bergamo, si parlava della volontà dell'olandese di giocare ancora una o due stagioni prima di appendere gli scarpini al chiodo, magari per entrare proprio nello staff dell'allenatore di Grugliasco. Le prestazioni offerte da Marten in giallorosso, però, hanno fatto riflettere un po' tutti. Il centrocampista ha dimostrato di essere ancora un giocatore prezioso e a Trigoria si sta già pensando di prolungare il suo contratto per un'altra stagione.

Si parla anche di Ndicka: il difensore è legato alla Roma fino al 30 giugno del 2028, ma il club starebbe valutando l'ipotesi di un rinnovo per evitare che la prossima estate possa ritrovarsi con un uomo importante con un solo anno di contratto.

Rimandate alla fine della stagione, invece, le discussioni per Dybala e Pellegrini.

(Ilmessaggero.it)