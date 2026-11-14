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Calciomercato Roma, il ds del Frosinone Castagnini: "Con Kvernadze stiamo lavorando al rinnovo, fiducioso di sistemare la clausola"

Mercato
di Francesca Altobelli
Kvernadze
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L'exploit di Giorgi Kvernadze in questo avvio di Serie A ha acceso i riflettori delle big italiane, compresa la Roma, che osserva con attenzione l'esterno georgiano in vista dei prossimi mesi. A rendere l'operazione particolarmente allettante è una clausola rescissoria da 4 milioni di euro, attivabile però soltanto a partire dalla prossima estate e non già a gennaio.
Il Frosinone non vuole farsi trovare impreparato e ha già avviato la manovra per blindare il classe 2003. Il piano della società ciociara è chiaro: proporre un rinnovo contrattuale con un netto adeguamento dell'ingaggio (si parla di cifre quintuplicate) per eliminare o alzare sensibilmente la clausola prima dell'apertura del mercato estivo.
A confermare la volontà del club è stato il direttore sportivo Renzo Castagnini, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Con Kvernadze ci stiamo lavorando, succede con i rinnovi e le clausole e sono fiducioso che possiamo mettere le cose a posto. Può avere un futuro di buon livello, deve migliorare, ma fisicamente è un top. Se mi chiedete un paragone, anche se è importante, lo faccio con Kvaratskhelia". Un segnale netto che rischia di cambiare presto le carte in tavola per i giallorossi.

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