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Ndicka, spunta la clausola sul contratto: il difensore incasserà il 20% di un'eventuale cessione

Mercato
di Fabio D'Ascanio
Ndicka
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Evan Ndicka è uno dei pilastri della Roma di Gian Piero Gasperini. Il difensore ivoriano rappresenta da anni una garanzia in casa Roma prestazioni e affidabilità fisica.
Il suo contratto con il club capitolino è in scadenza nel 2028 e le parti dovranno necessariamente confrontarsi per delineare il futuro. Come si legge sul quotidiano, all'interno del contratto è presente una clausola che prevede come il numero 5 incasserà il 20% del prezzo dell'eventuale cessione che potrebbe effettuare la Roma in futuro. Una clausola che allontana l'ipotesi di un addio a parametro zero. Il calciatore si trova bene nella Capitale e per Gasperini è una certezza. A fine stagione, poi, ci sarà l'incontro per decidere insieme il futuro.
(Il Messaggero)
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