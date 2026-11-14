Ndicka, spunta la clausola sul contratto: il difensore incasserà il 20% di un'eventuale cessione

Il suo contratto con il club capitolino è in scadenza nel 2028 e le parti dovranno necessariamente confrontarsi per delineare il futuro. Come si legge sul quotidiano, all'interno del contratto è presente una clausola che prevede come il numero 5 incasserà il 20% del prezzo dell'eventuale cessione che potrebbe effettuare la Roma in futuro. Una clausola che allontana l'ipotesi di un addio a parametro zero. Il calciatore si trova bene nella Capitale e per Gasperini è una certezza. A fine stagione, poi, ci sarà l'incontro per decidere insieme il futuro.

(Il Messaggero)