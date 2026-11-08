Instagram, Ndicka: "Davvero felice della prima parte di stagione. Abbiamo dimostrato cosa siamo capaci di fare"Social Network
O. N'Dicka
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Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Serie A, Fiorentina 2-2 Juventus: i bianconeri di Spalletti rispondono per due volte al vantaggio Viola
La Juventus guidata da Luciano Spalletti non riesce a dare continuità ai propri risultati. I bianconeri, dopo il successo di settimana scorsa contro il Napoli per 2-0, non vanno oltre il 2-2 in casa d...
Instagram, Castro: "Grande vittoria. Andiamo sempre insieme"
Santiago Castro, subentrato al 77' al posto di Donyell Malen nel match vinto contro il Sassuolo per 3-0, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un messaggio per manifestare tutto il suo entusiasm...
FOTO - Dybala e lo scatto al murale che lo ritrae come supereroe: "Far sorridere un bambino per le strade è una delle cose più belle"
Paulo Dybala versione supereroe. Diverse settimane fa, un nuovo murale dell'artista Drugi, ha visto protagonista il numero 21 romanista nei panni di un supereroe mentre viene tenuto in mano da un bamb...