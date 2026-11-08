Instagram, Ndicka: "Davvero felice della prima parte di stagione. Abbiamo dimostrato cosa siamo capaci di fare"

, schierato titolare da, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ha voluto fare un bilancio su questa primissima parte della stagione giallorossa. Ecco il messaggio del numero 5, che pensa anche ai prossimi impegni con la Costa D'Avorio: ". Abbiamo dimostrato di cosa siamo capaci quando stiamo insieme. È ora di portare la stessa energia alla squadra nazionale".