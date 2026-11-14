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Calciomercato Roma: l'agenzia di Kvernadze chiede una commissione intorno ai 10 milioni di euro. Il Frosinone spinge per il rinnovo di contratto

Mercato
di Fabio D'Ascanio
Kvernadze
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Tra i nomi monitorati dalla Roma per rinforzare l'attacco c'è anche quello di Giorgi Kvernadze. L'esterno offensivo di proprietà del Frosinone piace molto a Trigoria, con il club giallorosso che potrebbe valutare l'affondo già nella finestra di mercato invernale.
Come riportato da Lorenzo Canicchio su X, l'alta percentuale richiesta dall'agenzia del calciatore classe 2003 dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni di euro. Il Frosinone spinge per il rinnovo di contratto così da rimuovere la clausola da 4 milioni di euro attivabile, però, in estate.

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